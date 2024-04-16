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Оккупанты ударили по почте на Харьковщине, есть раненые

Лилия Рагуцкая
War
1 минута
1,5 т.
Оккупанты ударили по почте на Харьковщине, есть раненые

Российские оккупанты 16 апреля  атаковали поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области. По предварительным данным, для удара захватчики применили авиационную бомбу, попали они в здание почтового отделения.

Пострадали два гражданских жителя. Подробности сообщили в полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, удар по Золочеву, предварительно – с использованием КАБ – оккупанты нанесли около 14:20. Зафиксирован прилет в здание почты.

Оккупанты ударили по почте на Харьковщине, есть раненые

"Пострадали два гражданских граждан: 50-летний мужчина и 57-летняя женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее 16 апреля стало известно, что российские оккупанты ударили по Золотой Балке на Херсонщине. В результате атаки зафиксировано семь прилетов. В результате обстрела пострадал 56-летний местный житель.

Через несколько часов спустя оккупанты нанесли удар по Бериславу на Херсонщине. Там пострадали не менее 15 человек.

А ночью захватчики запустили по нашему государству "Шахеды". Силы ПВО сбили все девять дронов, которыми РФ атаковала Украину.

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