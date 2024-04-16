Оккупанты ударили по почте на Харьковщине, есть раненые

Российские оккупанты 16 апреля атаковали поселок Золочев Богодуховского района Харьковской области. По предварительным данным, для удара захватчики применили авиационную бомбу, попали они в здание почтового отделения.

Пострадали два гражданских жителя. Подробности сообщили в полиции Харьковской области.

По данным правоохранителей, удар по Золочеву, предварительно – с использованием КАБ – оккупанты нанесли около 14:20. Зафиксирован прилет в здание почты.

"Пострадали два гражданских граждан: 50-летний мужчина и 57-летняя женщина. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее 16 апреля стало известно, что российские оккупанты ударили по Золотой Балке на Херсонщине. В результате атаки зафиксировано семь прилетов. В результате обстрела пострадал 56-летний местный житель.

Через несколько часов спустя оккупанты нанесли удар по Бериславу на Херсонщине. Там пострадали не менее 15 человек.

А ночью захватчики запустили по нашему государству "Шахеды". Силы ПВО сбили все девять дронов, которыми РФ атаковала Украину.