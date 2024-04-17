Оккупанты ударили по Белополью на Сумщине, есть пострадавший

В ночь на 17 апреля российские оккупационные войска атаковали Сумщину. Из РСЗО враг открыл огонь по Белополью: повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод и линия электропередач.

По предварительным данным, ранения получил один мирный житель, последствия атаки уточняются. Подробности сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Сегодня ночью, 17 апреля враг совершил очередное преступление против мирного населения Сумщины. Из РСЗО совершен обстрел Белополья. В результате обстрела повреждены многоквартирные и частные жилые дома, автомобили. Также поврежден газопровод, и линия электропередач. Без электроснабжения осталось 746 абонентов", – отмечено в сообщении.

Также в Сумской ОВА отметили, что по предварительным данным осколочных ранений получил один мирный житель.

Еще одного гражданского из поврежденного жилья переместили в "пункт несокрушимости".

"На месте работают все необходимые службы. Последствия ночной атаки уточняются", – отметили в Сумской ОВА.

Напомним, вечером 16 апреля российские захватчики ударили по Никополю. На город на Днепропетровщине захватчики направили ударные дроны. В результате атаки были повреждены три частных дома и столько же хозяйственных построек.

Утром 17 апреля россияне ударили по райцентру по артиллерии: повреждена гимназия, два частных дома и линия электропередач. Пострадала 63-летняя женщина.