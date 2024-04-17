Оккупанты нанесли три удара по Чернигову: есть погибшие и много раненых

Около 9:00 17 апреля российские террористы ударили тремя ракетами по Чернигову. В результате атаки есть как минимум 4 погибших и раненые.

Об этом сообщил в Telegram глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. И.о. мэра Александр Ломако отметил, что прилет пришелся по объекту социальной инфраструктуры.

Черниговский областной центр крови в связи с ситуацией в городе сообщил о неотложной потребности в крови, особенно с отрицательным резусом.

Позже Чаус записал видеообращение, в котором рассказал, что попадание трех ракет пришлось почти на центр города, где было много людей.

"Есть погибшие гражданские. Есть много раненых. Сейчас работают спасатели, медики, создан штаб, где будет предоставляться вся необходимая помощь", – отметил глава ОВА.

На атаку отреагировал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он подчеркнул, что российский террор нужно остановить.

"ПВО и ПРО – это то, что нужно Украине уже сейчас", – написал Ермак.

В эфире национального телемарафона Ломако сообщил, что в результате ракетной атаки на Чернигов известно о четырех погибших. Также он отметил, что в месте попадания много разрушений.

"Мы в этом районе отключили все коммуникации: свет, газ. Для того, чтобы не было еще больших разрушений", – добавил и.о. городского головы.

Он подчеркнул, что атакованы были объекты социальной инфраструктуры, не связанные с критической инфраструктурой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 апреля оккупанты атаковали Сумщину. Из РСЗО враг открыл огонь по Белополью – повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод и линия электропередачи.

– Также оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Вечером 16 апреля враг направил на город ударные дроны.