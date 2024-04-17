'Решимость имеет значение': Зеленский после удара РФ по Чернигову снова призвал Запад предоставить Украине системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на подлый удар РФ по Чернигову, в результате которого погибли гражданские граждане и много раненых. Он призвал Запад предоставить Украине системы ПВО, чтобы защитить украинцев от агрессора.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

"Чернигов. Продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами. По состоянию на данный момент известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

Президент добавил, что количество погибших может возрасти. Но, как он подчеркнул, этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решительность мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной.

"Террористы способны ломать жизнь только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь. Решимость имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая будет ее отражать", – отметил Зеленский.

Стоит отметить, что около 9.00 17 апреля российские террористы ударили тремя ракетами по Чернигову. В результате атаки по меньшей мере 9 погибших и более 20 раненых. И.о. мэра Александр Ломако отметил, что прилет пришелся по объекту социальной инфраструктуры. Произошло прямое попадание, повреждение нескольких этажей пристройки к зданию социнфраструктуры видно визуально.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 апреля оккупанты атаковали Сумщину. Из РСЗО враг открыл огонь по Белополью: повреждены многоквартирные и частные жилые дома, газопровод и линия электропередачи.

– Также оккупанты обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Вечером 16 апреля враг направил на город ударные дроны.