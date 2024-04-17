Была дома в момент взрывов: появились данные о полицейской, которую РФ убила ударом по Чернигову. Фото
В результате ракетного удара по Чернигову, который РФ нанесла утром 17 апреля, погибла лейтенант полиции Алина Миколаец. Ей было 25 лет.
Подробности трагедии рассказали в Национальной полиции. В момент взрывов девушка была дома на больничном.
Вследствие российского удара она получила смертельное осколочное ранение.
Алина Миколаец служила в полиции с июня 2023 года, занимала должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции Черниговского райуправления.
Без дочери остались родители девушки.
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