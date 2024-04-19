Оккупанты ударили по Днепру: горит пятиэтажка, под завалами могут быть люди

Государство-террорист Россия во время комбинированной атаки по Украине утром 19 апреля обстреляло ракетами Днепр и область. Под удар попала пятиэтажка в облцентре: дом частично разрушен, под завалами ищут людей.

Предварительно, шесть жителей пострадали, в то же время повреждения и жертва есть в нескольких районах области. О последствиях сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

"Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работают. Находитесь в безопасных местах до конца воздушной тревоги", – заявил чиновник после 05:20.

В местных Telegram-каналах отметили, что в результате обстрела в Днепре взрывной волной повредило окна, выбило стекла в домах.

Впоследствии глава ОВА подтвердил, что в Днепре горит пятиэтажный жилой дом: он частично разрушен, под завалами могут быть люди.

Кроме этого, в Криворожском районе Днепропетровщины поврежден инфраструктурный объект. Также есть разрушения в Синельниковском районе – там погибла женщина.

"Больше информации – позже. Пока же позаботьтесь о своей безопасности. Воздушная тревога продолжается", – отметил Лысак.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 18 апреля оккупационные войска России нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. Под обстрел попал Днепровский район, ранения получили двое мужчин.

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