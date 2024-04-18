Оккупанты ударили по Днепропетровщине, есть пострадавшие

Оккупационные войска России днем 18 апреля обстреляли Днепропетровскую область. Под ракетный удар попал Днепровский район, ранения получили двое мужчин.

На месте попадания возникли пожары. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В четверг в 10:18 на территории Днепропетровской области и еще ряда южных, восточных и центральных областей была объявлена воздушная тревога. Военные известили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.

После 12:20 в ОВА подтвердили российский ракетный удар по Днепровскому району. Предварительно, из-за ракетного удара пострадали двое мужчин – 30 и 35 лет. Оба госпитализированы в состоянии средней тяжести.

"Есть несколько возгораний. Детали – после отбоя. Угроза продолжается. Будьте в безопасных местах", – призвал Лысак.

По данным мониторинговых каналов, три мощных взрыва на Днепропетровщине прогремели около 10:55. Воздушную тревогу в регионе отменили в 12:33.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка СБУ задержала очередного предателя, который наводил российские ракеты и беспилотники на Днепр. Вражеским информатором оказался IT-специалист, также пытавшийся выследить огневые позиции украинских систем противовоздушной обороны.

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