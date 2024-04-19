Под ударом были объекты 'УЗ', есть раненые среди железнодорожников: новые детали атаки РФ на Днепр и область

Российские оккупационные войска совершили целенаправленный массированный обстрел гражданских объектов "Укрзалізниці" в городе Днепр и его области. Среди работников железной дороги есть раненые, им оказывают медицинскую помощь.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Укрзалізниці". На поврежденных объектах работают спасатели, информация о погибших уточняется.

Работа станции Днепр приостановлена. Поезда дальнего и пригородного сообщения временно не курсируют на станцию Днепр. Временными конечными пунктами являются Нижнеднепровск и Горяиново.

Прибывшие поезда в Днепр будут задержаны, а высадка пассажиров состоится на станции Горяиново для следующих маршрутов:

№38 Киев – Запорожье,

№80 Львов – Днепр,

№120 Киев – Запорожье.

После высадки пассажиров на станции Горяиново, поезда, имеющие направление до Запорожья, будут следовать туда по объездному маршруту.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-террорист Россия во время комбинированной атаки по Украине 19 апреля утром обстреляло ракетами Днепр. Все детали об атаке читайте по ссылке.

Также в сети появилось видео с места прилета в Днепре сразу после ракетной атаки 19 апреля. На кадрах заметно, как над городом поднялся дым, вокруг многоэтажки, пораженной вследствие ракетного удара, везде разбросаны обломки. На месте спасатели тушили пожар, возникший в доме в результате ракетного удара.

Напомним, что страна-агрессор Россия ночью 19 апреля сначала атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, а затем крылатыми и баллистическими ракетами. Утром враг ударил по Днепру и области, а также взрывы раздавались в Одессе.

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