Дым, огонь и обломки везде: появилось видео первых минут после удара РФ по жилому дому в центре Днепра

Российские оккупационные войска утром 19 апреля нанесли ракетную атаку по Днепру. В сети появилось видео первых минут сразу после удара захватчиков по жилому дому в центре города.

На кадрах заметно, как над городом поднялся дым, вокруг многоэтажки, которая была поражена в результате ракетного удара, везде разбросаны обломки. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Общественное Днепр".

На верхних этажах многоэтажки поднялся пожар. У дома люди в отчаянии наблюдают за тем, как пылает их разрушенный дом.

На месте спасатели тушили пожар, возникший в доме в результате ракетного удара. Медики оказывали первую помощь пострадавшим.

Из-за ракетного удара террористической армии РФ частично разрушены два верхних этажа жилого дома. Кроме жилого дома, в городе также повреждены два инфраструктурных объекта.

Всего в городе предварительно, 2 погибших и 15 раненых. Под завалами многоэтажки могут быть еще люди.

Как сообщил глава области Сергей Лысак, известно, что все 15 пострадавших в Днепре получили травмы средней тяжести.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия ночью 19 апреля сначала атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, а затем крылатыми и баллистическими ракетами. Утром враг ударил по Днепру и области, а также взрывы раздавались в Одессе.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-террорист Россия во время комбинированной атаки по Украине 19 апреля утром обстреляло ракетами Днепр. Все детали об атаке читайте по ссылке.

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