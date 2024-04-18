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Оккупанты ночью ударили по Селидову на Донетчине, погибла женщина. Фото

Марина Лисничук
War
1 минута
849
Оккупанты ночью ударили по Селидову на Донетчине, погибла женщина. Фото

Оккупационные войска России ночью в четверг, 18 апреля, нанесли ракетные удары по городу Селидово Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибла женщина.

Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация. В последние месяцы российские террористы часто обстреливают этот и другие населенные пункты Покровского района на линии фронта.

Отмечается, что враг ударил по городу около 03:10 четырьмя ракетами, тип которых устанавливается. Жертвой стала женщина 1961 года рождения.

Оккупанты ночью ударили по Селидову на Донетчине, погибла женщина. Фото

В результате обстрела в Селидово повреждены административное здание сельхозпредприятия, магазин и частные жилые дома. На местах ударов вспыхнули пожары, которые спасатели до утра потушили.

Оккупанты ночью ударили по Селидову на Донетчине, погибла женщина. Фото

Также в городе повреждены линии электросетей. Из-за вражеского обстрела было перекрыто движение по дороге от Селидово до Покровска.

Оккупанты ночью ударили по Селидову на Донетчине, погибла женщина. Фото
Оккупанты ночью ударили по Селидову на Донетчине, погибла женщина. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 апреля Россия тоже ударила по Селидово четырьмя ракетами С-300, а затем утром сбросила на город авиабомбу "УМПБ д-30". В результате ударов повреждены админздания учебного заведения, многоэтажки и частные дома, помещения сельхозпредприятия и транспортные средства.

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