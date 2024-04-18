Оккупанты ночью ударили по Селидову на Донетчине, погибла женщина. Фото

Оккупационные войска России ночью в четверг, 18 апреля, нанесли ракетные удары по городу Селидово Донецкой области. В результате вражеского обстрела погибла женщина.

Об этом сообщила Селидовская городская военная администрация. В последние месяцы российские террористы часто обстреливают этот и другие населенные пункты Покровского района на линии фронта.

Отмечается, что враг ударил по городу около 03:10 четырьмя ракетами, тип которых устанавливается. Жертвой стала женщина 1961 года рождения.

В результате обстрела в Селидово повреждены административное здание сельхозпредприятия, магазин и частные жилые дома. На местах ударов вспыхнули пожары, которые спасатели до утра потушили.

Также в городе повреждены линии электросетей. Из-за вражеского обстрела было перекрыто движение по дороге от Селидово до Покровска.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 апреля Россия тоже ударила по Селидово четырьмя ракетами С-300, а затем утром сбросила на город авиабомбу "УМПБ д-30". В результате ударов повреждены админздания учебного заведения, многоэтажки и частные дома, помещения сельхозпредприятия и транспортные средства.

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