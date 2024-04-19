Оккупанты ночью атаковали Одесщину: целились по критической инфраструктуре

В ночь на 19 апреля войска РФ ударили по Одесщине ракетами и "Шахедами". Целью окупантов была критическая инфраструктура, люди не пострадали.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер. "Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами и ударными дронами. Российские террористы целили по критической инфраструктуре региона", – написал он в официальном Telegram-канале утром в пятницу.

Руководитель области добавил, что вследствие обстрела, к счастью, люди не пострадали.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления России, сообщил Кипер.

Воздушную тревогу в Одесской области объявляли трижды ночью: с 23:40 до 00:48, с 01:20 до 02:36 и с 04:40 до 06:14.

Дополняется...