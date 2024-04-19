'Россия должна отвечать за свой террор': Зеленский отреагировал на удар врага по Днепру

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным жителей Днепра, которые 19 апреля стали жертвами ракетных ударов РФ по городу. Он заявил, что страна-агрессор должна отвечать за свой террор против украинцев.

На этом фоне глава государства в очередной раз призвал партнеров усилить наше ПВО. Соответствующий пост появился на его официальной Facebook-странице.

Зеленский подчеркнул, что сейчас в Днепре продолжаются спасательные работы после утреннего российского удара. Несколько этажей обычного жилого дома в городе разрушены, также поврежден вокзал.

Кроме того, под ударом на Днепропетровщине находились Кривой Рог и Синельниково. Всем раненым оказывается помощь.

"К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким", – подчеркнул президент.

Он заявил, что российскому террору нужно нанести поражение – и это потребность не только Украины, но и глобальная потребность. Россия должна отвечать за свой террор, а каждая из ее ракет и каждый "Шахед" должны сбиваться.

По его словам, мир может это гарантировать, ведь партнеры имеют необходимые возможности. Это было доказано, в частности, в небе Ближнего Востока, и это должно заработать в небе Европы – в Украине.

"Каждое государство, которое предоставляет системы ПВО Украине, каждый лидер, который помогает убеждать партнеров, что ПВО сейчас должно быть не на складах, а в реальных городах и общинах, которые подвергаются ударам террористов, все, кто поддерживает нашу защиту, являются спасителями жизни" , – указал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах встречи министров иностранных дел G7 в Италии заявил, что НАТО работает над обеспечением Украины системами ПВО. По его словам, задержки с оказанием такой помощи наносят ущерб Киеву противостоять российским атакам.

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