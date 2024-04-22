Россияне ударили по объекту телевизионной инфраструктуры Харькова: есть перебои с сигналом

Российские оккупационные войска в понедельник, 22 апреля, нанесли очередной удар по Харькову. Захватчики попали по объекту телевизионной инфраструктуры, в результате чего возникли перебои с сигналом.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. "В Харькове очень громко. Будете осторожны. Попали по инфраструктурному объекту. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", – говорится в сообщении.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что в результате удара на эту минуту есть перебои с сигналом цифрового телевидения.

Во время тревоги сотрудники телевизионной инфраструктуры находились в укрытии. Человеческих жертв нет.

"В очередной раз обращаемся к гражданам: доверяйте только официальным источникам информации", – добавил Синегубов.

Напомним, вечером 20 апреля оккупанты ударили из авиации по приграничной области Харьковщины. Враг сбросил КАБы на населенный пункт в Золочевской общине Богодуховского района. Две управляемые авиабомбы поразили здание бывшей фермы, полностью разрушив его.

В результате вражеских обстрелов 56-летний местный житель оказался под завалами. Спасатели извлекли его из-под обломков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о намерении России захватить Харьков во время предстоящей масштабной наступательной операции. Город хотят превратить в "санитарную зону". Это первый кремлевский чиновник, который открыто назвал город возможной оперативной целью России.

– Украинские пограничники уничтожили враждебные позиции в Харьковской области. Захватчики пытались минировать украинскую землю, рассказала Госпогранслужба.

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