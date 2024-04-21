Оккупанты сбросили КАБы на приграничье Харьковщины: из-под завалов спасли мужчину. Фото

Российские оккупационные войска совершили авиационный налет вечером 20 апреля на приграничье Харьковщины. Враг сбросил КАБы на населенный пункт в Золочевской общине Богодуховского района.

Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы, которые поразили здание бывшей фермы, полностью разрушив его. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Украины.

В результате вражеских обстрелов 56-летний местный житель оказался под завалами. Спасателям удалось вызволить мужчину из-под обломков. С травмами средней тяжести его госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что вечером 20 апреля российские оккупанты продолжили терроризировать Днепропетровскую область. Враг 5 раз атаковал мирное население в Никопольском районе. Для атак россияне применяли артиллерию и дроны-камикадзе.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью в воскресенье, 21 апреля, оккупационные войска России обстреляли Херсон и ряд населенных пунктов области. В городе повреждены дома, общежитие, участок газопровода. В результате действий российских террористов пострадал человек.

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