Россияне ночью обстреляли Херсонщину: есть попадания, пострадал человек

В ночь на воскресенье, 21 апреля, оккупационные войска России обстреляли Херсон и ряд населенных пунктов области. В городе повреждены дома, общежитие, участок газопровода, в результате действий военных преступников пострадал человек.

О ночном обстреле в эфире телемарафона сообщил первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский. В ОВА уточнили, что за сутки враг много раз бил по городам и селам на правом берегу региона.

"Были прилеты в Херсоне, Бериславском районе, городе Берислав. По раненым – предварительно, были вызовы, но они все отрабатывались", – сказал чиновник.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко добавил, что за минувшие сутки российские войска пять раз обстреляли населенные пункты громады. Поражения зафиксированы не только в Херсоне, но и в Камышанах.

В частности, в облцентре были повреждены два частных дома, здание общежития и участок газопровода. Одна женщина получила ранение средней степени тяжести, ей оказана медицинская помощь.

По данным Херсонской областной военной администрации, с утра минувших суток до 06:00 воскресенья, 21 апреля, войска РФ обстреливали Антоновку, Камышаны, Инженерное, Понятовку, Чернобаевку, Белозерку, Станислав, Берислав, Токаревку, Новотягинку, Новокаиры, Качкаровку, Львово, Тагинку, Золотую Балку, Саблуковку, Новоберислав, Ольговку, Казацкое, Веселое и Херсон. Также оккупанты нанесли ракетный удар по Чернобыевской общине.

Попадания были в жилые кварталы населенных пунктов области, в результате которых повреждены 12 частных домов. Также враг попал в учебное заведение, агропромышленное предприятие, газопровод и общепит.

"Утечка газа перекрыта, пожара и угроз уже нет. Из-за российской агрессии один человек получил ранения", – отметил глава ОВА Александр Прокудин.

Напомним, что в полпятого в воскресенье Воздушные силы ВСУ известили об активности вражеской тактической авиации (Су-34, Су-35) вдоль линии фронта на юге. Мониторинговые каналы сообщали о пусках оккупантами управляемых авиационных бомб по Бериславскому району Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, жилые кварталы Херсона российские войска обстреляли и 19 апреля: в результате атаки врага в городе вспыхнул пожар на крыше жилого дома, там пострадал человек. Из-за повторных обстрелов пожарным пришлось несколько раз возвращаться к тушению огня.

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