Оккупанты ночью ударили по жилым кварталам Херсона: произошел пожар, есть пострадавший. Фото

Российские оккупационные войска ночью 19 апреля снова обстреляли город Херсон. На этот раз атака захватчиков пришлась на жилые кварталы, в результате чего пострадал человек.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "Ночью РФ в очередной раз атаковала жилые кварталы", – говорится в сообщении.

В результате атаки врага в городе вспыхнул пожар на крыше жилого дома. По прибытии на место происшествия спасатели обнаружили пострадавшего, переданного медицинскому персоналу для оказания помощи.

Из-за непрерывных обстрелов противника пожарным пришлось много раз возвращаться для затухания огня. Несмотря на все опасности, спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Напомним, оккупационные войска России массированно обстреляли село Золотая Балка в Новоалександровской общине Бериславского района Херсона. В результате действий военных преступников пострадал гражданский.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 13 апреля российские оккупанты обстреляли Херсон и еще 17 населенных пунктов области. Было зафиксировано попадание в жилые дома, детсад и припортовую инфраструктуру, ранения получили пять человек.

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