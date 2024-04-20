Оккупанты ударили по Антоновке на Херсонщине: снаряд попал по дому, погибла женщина

Вечером 19 апреля российская террористическая армия атаковала правый берег Херсонской области. Путинские захватчики удалили по поселку Антоновка.

Вследствие военного преступления погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

Враг нанес удары по мирным жителям около 20:00. Один из российских снарядов попал по территории частного дома в поселке Антоновка.

По данным следствия, травмы, несовместимые с жизнью, получила 80-летняя женщина. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин отметил, что российские террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждена многоэтажка и два частных дома. Также были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод.

В течение 19 апреля россияне обстреливали Надднепрянское, Зеленовку, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Тягинку, Берислав, Михайловку, Кизомис, Велетенское, Антоновку, Одрадокаменку, Станислав и город Херсон.

Напомним, утром 20 апреля российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую цель над Новомосковским районом. Вследствие падения обломков российской ракеты возник пожар.

Ранее сообщалось, что 20 апреля российские оккупанты атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Взрывы в городе раздались в 5 утра.