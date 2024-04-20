Оккупанты атаковали Днепропетровщину, из-за падения обломков сбитой ракеты произошел пожар. Фото

Утром 20 апреля российские террористы нанесли очередной ракетный удар по Днепропетровской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую цель над Новомосковским районом.

Вследствие падения обломков российской ракеты возник пожар. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Из-за падения обломков ракеты были повреждены два транспортных средства и частный дом. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

"Утром подразделение ВК "Восток" уничтожило над Новомосковским районом вражескую ракету. Из-за падения обломков загорелось хозяйственное сооружение. Огонь уже потушили. Повреждены также частный дом и два автомобиля. Погибших и пострадавших нет", – сообщили в ОВА.

Также силы противовоздушной обороны ночью сбили разведывательный дрон над Криворожским районом. В то же время российские оккупанты терроризировали Днепропетровщину с помощью артиллерии.

Под обстрелом оказался Никопольский район. Враг бил из тяжелой артиллерии и дронами по Никополю. Кроме того, артиллерийский обстрел пережила Марганецкая громада. Последствия обстрела выясняются.

Вечером 19 апреля войск РФ ударили дроном неустановленного типа по Зеленодольской громаде Криворожского района. На месте атаки возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Напомним, утром 20 апреля российские оккупанты атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Взрывы в городе раздались в 5 утра.

Ранее сообщалось, что утром 19 апреля россияне обстреляли Днепр. Ракета типа Х-22, предназначенная для поражения авианосцев, попала в многоподъездный жилой дом на Вокзальной площади. Среди мирных жителей было много погибших и раненных.