Оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья

Утром 20 апреля российские оккупанты атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Взрывы в городе раздались в 5 утра.

О вражеских обстрелах сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров. По его словам, обошлось без пострадавших, последствия атаки уточняются.

Напомним, 19 апреля Россия в очередной раз атаковала Сумы. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре города. Враг обстрелял областной центр ракетами. На месте работали все соответствующие службы. Предварительно люди не пострадали.

А вот Днепру так не повезло. 19 апреля город подвергся комбинированной атаке врага. Там погибли трое и ранены 24 гражданских. Под удар попала пятиэтажка, под завалами которой искали людей, а также объекты УЗ, из-за чего приостановил работу вокзал.

На Днепропетровщине в результате ракетной атаки РФ было повреждено одно из предприятий в Павлограде. В Синельниково частично разрушены четыре частных дома и восемь повреждены, есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети. В Кривом Роге поврежден инфраструктурный объект, пострадали три человека.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Мининфраструктуре сообщили, что в результате удара России по порту "Южный" в Одесской области в пятницу, 19 апреля, были разрушены емкости с агропродукцией. Она должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

– Ночью 19 апреля оккупанты в очередной раз обстреляли город Херсон. Атака захватчиков пришлась на жилые кварталы, в результате чего пострадал человек.

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