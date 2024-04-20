Россияне нанесли ракетный удар по Сумам: пострадала гражданская инфраструктура

В пятницу, 19 апреля, страна-агрессор в очередной раз атаковала Сумы. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре города.

Об этом сообщает Сумская ОВА. Враг обстрелял областной центр ракетами.

"Страна-агрессор в очередной раз совершила преступление против мирного населения области и ударила ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы", – сообщили в ОВА.

На месте работают все соответствующие службы. Предварительно, люди не пострадали

В Сумской ОВА в очередной раз призвали местных жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Ранее российские пропагандисты начали разгоняться в украинском информпространстве дезинформацию о подготовке наступления и усилении боевых действий в Сумской области. Для этого они используют украинские сюжеты об обучении пограничников.

Напомним, утром в пятницу, 19 апреля, Россия направила свои ракеты по гражданским объектам УЗ. Под ударом находился город Днепр и еще ряд населенных пунктов Днепропетровщины. Произошли повреждения, на местах работали спасательные службы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре 19 апреля приостанавливали работу вокзала из-за ракетной атаки РФ на объекты железнодорожной инфраструктуры. По состоянию на 09.30 ее восстановили, однако часть поездов все еще задерживались в пути.

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