Оккупанты ударили по Днепропетровщине: повреждены многоэтажки и частные дома. Фото

Вечером 20 апреля российские оккупанты продолжили терроризировать Днепропетровскую область. Враг 5 раз атаковал мирное население в Никопольском районе.

Для совершения террора россияне применяли артиллерию и дроны-камикадзе. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Поздно вечером путинские террористы запустили по Никопольщине два дрона-камикадзе и трижды обстреляли из артиллерии. Под вражеским огнем оказался сам Никополь, а также Мировская и Красногригоревская громады.

В результате обстрелов в районном центре повреждена многоэтажка, в Красногригорьевской громаде повреждены 5 частных домов, две хозяйственные постройки и две теплицы. К счастью, обошлось без пострадавших.

Глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что утром 21 апреля около 07:50 россияне снова начала артиллерийский обстрел Никополя. Местных жителей призвали находиться в укрытиях.

Напомним, войска Российской Федерации 20 апреля совершили очередную ракетную атаку по Одессе. В частном секторе украинского города из-за этого возникли пожары, пострадали восемь человек, в том числе два маленьких ребенка.

Ранее сообщалось, что российские захватчики не прекращают терроризировать Харьковщину: утром 20 апреля они обстреляли Волчанск. В результате вражеских обстрелов разрушениям подверглись 9-этажка и частный дом.