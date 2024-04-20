Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: погиб мужчина, ранена женщина. Фото

Российские захватчики не прекращают терроризировать Харьковщину: утром 20 апреля они обстреляли Волчанск. В результате вражеских обстрелов разрушений подверглись 9-этажка и частный дом.

Известно об одной жертве и пострадавшей. Подробности раскрыл глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

По его словам, под вражеским огнем Волчанск оказался около 8 часов утра. Захватчики попали по 9-этажному многоквартирному дому, также под ударом оказался частный дом.

"Пострадала 60-летняя женщина. В результате попадания по частному домовладению на месте погиб 50-летний гражданский мужчина", – отметил Синегубов.

Он добавил, что точные последствия вражеской атаки на Волчанск устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне 19 апреля нанесли ракетный удар по Сумам. Под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура, однако, по предварительным данным, люди остались невредимыми.

Также около 5 утра 20 апреля оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. Последствия атаки уточняются, по предварительным данным – без жертв.

А на Днепропетровщине из-за падения обломков сбитой ракеты произошел пожар в хозяйственном сооружении, повреждены два транспортных средства и частный дом. Местные власти уверяют, что обошлись без погибших и пострадавших.

Всего в ночь на 20 апреля захватчики запустили по Украине семь ракет разного типа. Силы ПВО уничтожили две российские ракеты и три разведывательных дрона.