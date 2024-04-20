Силы ПВО ночью уничтожили две российские ракеты и три разведывательных дрона

В ночь на 20 апреля Россия атаковала Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 и двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69. Воздушные силы уничтожили две КАР Х-59/Х-69.

Уничтожены также разведывательные дроны врага. Об этом сообщил командующий ВС ВСУ Николай Олещук.

В общей сложности, как рассказал командующий, ночью российские захватчики запустили по Украине семь ракет. На мирные украинские города и села, в частности, летели три баллистических ракеты "Искандер-М". Также из Белгородской области оккупанты запустили две зенитные управляемые ракеты С-300 – С-400, а из акватории Черного моря – две управляемые авиационные ракеты Х-59 – Х-69.

"Средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69. Также на южном направлении уничтожены три разведывательных БПЛА – два "Орлан-10" и один "Суперкам", – отметил Олещук.

По данным Сил обороны юга, управляемые авиационные ракеты Х-59 враг направил на Одесщину – они были уничтожены над Черным морем.

А вот баллистический удар с временно оккупированного Крыма по Одессе защитникам неба над Украиной отразить не удалось.

"Поражён инфраструктурный объект. Информация о степени повреждения и пострадавших уточняется", – отметили в Силах обороны юга.

Ночью баллистикой захватчики атаковали также промышленную инфраструктуру Запорожья.

Разведдроны украинские воины сбивали ночью и на рассвете в Криворожском районе, Николаевской и Одесской областях.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне 19 апреля нанесли ракетный удар по Сумам. Под ударом снова оказалась гражданская инфраструктура, однако, по предварительным данным, люди остались невредимыми.

Также около 5 утра 20 апреля оккупанты атаковали промышленную инфраструктуру Запорожья. Последствия атаки уточняются, по предварительным данным – без жертв.

А на Днепропетровщине из-за падения обломков сбитой ракеты произошел пожар в хозяйственном сооружении, повреждены два транспортных средства и частный дом. Местные власти уверяют, что обошлись без погибших и пострадавших.