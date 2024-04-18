В Харьковской области пограничники уничтожили российский комплекс дистанционного минирования. Видео

Украинские пограничники заметили и уничтожили вражеские позиции в Харьковской области. Захватчики пытались минировать украинскую землю, рассказала Госпогранслужба.

Враг миновал украинские территории дистанционно. Однако пограничники обнаружили замаскированный комплекс дистанционного минирования и его электротрансформатор.

"Бойцы ГНСУ нанесли дронами-камикадзе меткие удары по целям", – рассказали пограничники и показали соответствующее видео.

Также пограничники из рядов бригады Гвардии наступления "Стальная граница" вновь нанесли потери российским оккупантам на Харьковщине. С помощью FPV-дронов они уничтожили две вражеские противотанковые пушки и блиндаж захватчиков. А вдобавок воины ранили еще и двух россиян.

Подробности и видео этого смотрите здесь.

Ранее пограничник с позывным "Лелека" показал работу мобильных огневых групп в Украине. Он отметил, что основной целью их создания было выявление и уничтожение вражеских дронов-камикадзе, которые Россия массово применяет против Украины.

"По "шахедам" отрабатываем с помощью ДШК калибр 12,7х108 мм. Оружие достаточно эффективно против "шахедов". Наша основная задача это выявление и уничтожение воздушных целей, а также огневых точек противника и легкобронированной техники", - рассказал пограничник.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети появилось видео, зафиксировавшее, как защитники Украины отминусовали российский танк Т-90 в Донецкой области.