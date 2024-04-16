Превратили в металлолом: защитники Украины отминусовали российский танк Т-90 в Донецкой области. Видео

Защитники Украины продолжают ликвидировать оккупантов и вражескую технику на нашей земле. Так, во время разведки на Донецком направлении операторы из 3-го полка ССО обнаружили вражеский танк "Т-90", атаковавший позиции Сил обороны.

Видео опубликовали в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины. На кадрах продемонстрировано, как операторы из тактической группы "Медоид" с помощью FPV-дрона попали во вражеский танк.

Цель была обездвижена, командир и наводчик танка были ранены.

Напомним, что ВСУ в течение очередных суток ожесточенных боев на фронте уничтожили 103 единицы российской военной техники и видов вооружения. Также бойцы обезвредили не менее 920 военнослужащих из рядов армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля на южном направлении защитники Украины уничтожили две станции РЭБ и ценный комплекс видеонаблюдения "Муром-М" оккупантов. Всего в тот день в армии РФ на юге стало меньше на 123 солдата и 44 единицы вооружения и военной техники.

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