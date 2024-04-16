ВСУ уничтожили две станции РЭБ и наблюдательный комплекс 'Муром-М' войск РФ на юге

Воины Сил обороны Украины продолжают наносить оккупационным российским войскам большие потери на передовой. В понедельник, 15 апреля, на южных направлениях на фронте враг потерял еще две станции радиоэлектронной борьбы, а также ценный комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Оперативного командования "Юг". Там отметили, что в общей сложности было получено подтверждение, что у армии РФ на юге стало меньше на 123 оккупанта и 44 единицы вооружения и военной техники.

В частности, украинские воины уничтожили вражеский наблюдательный комплекс Муром-М, с помощью которого россияне следили за любыми перемещениями ВСУ рядом с линией боевого столкновения. Такие комплексы помогают оккупантам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

В ОК "Юг" подчеркнули, что Силы обороны юга и дальше наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневых позициях и тылах.

Потери врага за день:

–14 пушек, в том числе САУ "Гвоздика";

– два миномета;

– 23 единицы автобронетехники;

– две станции радиоэлектронной борьбы;

– комплекс видеонаблюдения "Муром-М";

– две системы фото-видеонаблюдения.

Кроме того, уничтожены четыре полевых пункта боеснабжения, место хранения горюче-смазочных материалов и место хранения материально-технических средств вражеского войска.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 14 апреля ВСУ ликвидировали и ранили по меньшей мере 770 российских оккупантов. А с начала полномасштабной войны количество "демилитаризованной" живой силы врага достигает уже 454 420.

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