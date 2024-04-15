Минус 770 оккупантов и три десятка ББМ: озвучены потери врага за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 770 российских оккупантов. А с начала полномасштабной войны количество "демилитаризованной" живой силы врага достигает уже 454 420.

Также наши воины лишили захватчиков десятков тысяч единиц разнообразной военной техники и видов вооружения, в частности 166 уничтожили накануне. О потерях ВС РФ рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили три российских крылатых ракеты (всего 2092) и 31 беспилотник оперативно-тактического уровня (9266).

В металлолом бойцы Сил обороны превратили 41 артиллерийскую систему (всех 11 593), 31 боевую бронированную машину (13 796), шесть танков (7180) армии РФ.

Также воины сожгли 51 единицу автомобильной техники и автоцистерн (в общем 15 510) и три – спецтехники (1908) врага.

Кроме этого, на украинской земле, в небе и море было уничтожено 1046 РСЗО, 758 средств ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку российских оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты ударили по месту дислокации оккупантов на юге. Морпехи ликвидировали десятки захватчиков и сорвали планы врага.

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