Воины ВСУ обезвредили за сутки 920 оккупантов и девять танков врага

Защитники Украины в течение очередных суток ожесточенных боев на фронте уничтожили 103 единицы российской военной техники и видов вооружения. Также бойцы обезвредили по меньшей мере 920 военнослужащих из рядов армии РФ.

По состоянию на 16 апреля 2024-го потери личного состава оккупационного войска достигают 455 340. Данные об этом обновил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне наши воины сожгли 16 артиллерийских систем (всего 11609), 13 боевых бронированных машин (13 809), девять танков (7189) и средство ПВО (759) оккупационной армии.

В небе защитники сбили 11 вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 9277). В металлолом превратили еще 53 единицы российской автомобильной техники и автоцистерн (15 563).

С начала полномасштабной войны Силы обороны также сбили 2092 крылатые ракеты, 347 самолетов и 325 вертолетов, уничтожили 1046 РЗСВ и 1908 единиц спецтехники, потопили 26 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 апреля на южном направлении защитники Украины уничтожили две станции РЭБ и ценный комплекс видеонаблюдения "Муром-М" оккупантов. Всего в тот день в армии РФ на юге стало меньше на 123 солдата и 44 единицы вооружения и военной техники.

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