Работали FPV-дроны: пограничники показали уничтожение пушек МТ-12 'Рапира' и блиндажа оккупантов в Харьковской области. Видео

Пограничники из рядов бригады Гвардии наступления "Стальная граница" нанесли потери российским оккупантам на Харьковщине. С помощью FPV-дронов они уничтожили две вражеские противотанковые пушки и блиндаж захватчиков.

Вдобавок воины ранили еще и двух россиян. Подробности и видео появились в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

"Два вражеских противотанковых орудия МТ-12 "Рапира" и блиндаж оккупантов были уничтожены FPV-дронами пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" на Харьковщине. Бойцы также "затрехсотили" двух оккупантов", – говорится в сообщении.

На видео зафиксировано уничтожение с помощью ударных беспилотников вражеского вооружения, а также "охота" на вражескую пехоту.

Как сообщалось, СБУ поразила РЛС стоимостью $100 млн в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины.

Речь идет о модернизированном комплексе "Небо-У", который помогал выявлять украинские средства поражения и поддерживал российские бомбардировщики, запускающие КАБы. Установку стоимостью 100 млн долларов поразили семь дронов-камикадзе.

Также ранее в сети появилось видео, зафиксировавшее, как защитники Украины отминусовали российский танк Т-90 в Донецкой области.

Всего за сутки 15 апреля воины ВСУ обезвредили 920 оккупантов и девять танков врага. В общей сложности захватчики накануне потеряли 103 единицы военной техники и вооружений, среди которых – 6 артиллерийских систем, 13 боевых бронированных машин и средство ПВО оккупационной армии.