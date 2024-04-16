СБУ поразила РЛС стоимостью $100 млн в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины: подробности

СБУ поразила РЛС дальнего действия в Брянской области, которая контролировала небо на 700 км в глубь Украины. Речь идет о модернизированном комплексе "Небо-У", который помогал выявлять украинские средства поражения и поддерживал запускающие КАБы российские бомбардировщики.

Установку стоимостью 100 млн долларов поразили семь дронов-камикадзе. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в Службе безопасности.

По данным источника, стоит уничтоженный радиолокационный комплекс слежения около 100 миллионов долларов. Поражены были семью дронами-камикадзе самолетного типа. И поражение оказалось эффективным: наши источники утверждают, что работать пораженный "Небо-У" больше не будет, потому что он "вероятно превратился в дуршлаг".

Благодаря поражению этой РЛС у врага стало меньше возможностей выявлять воздушные цели вдоль северной границы Украины.

"Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке", – утверждает источник.

Пораженный спецназовцами комплекс "Небо-У", который захватчики разместили в Брянской области, помогал оккупантам выявлять украинские средства поражения, а также оказывал поддержку российским бомбардировщикам, атакующим КАБами украинские города и села.

Это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ. Первый они были уничтожены в Белгородской области РФ. Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.

Напомним, ранее в сети появилось видео, зафиксировавшее, как защитники Украины отменяли российский танк Т-90 в Донецкой области.

Всего за сутки 15 апреля воины ВСУ обезвредили 920 кафиров и девять танков врага. В общей сложности захватчики накануне потеряли 103 единицы военной техники и вооружений, среди которых – 6 артиллерийских систем (всего 11 609), 13 боевых бронированных машин (13 809) и средство ПВО (759) оккупационной армии.