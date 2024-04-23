Враг не отказывается от попыток выбить ВСУ с левобережья Херсонщины: был отражен очередной штурм – Генштаб

Проходит семьсот девяностое время широкомасштабной войны, которую ведет Россия против нашего государства. Враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра и совершил очередной безрезультатный штурм позиций наших войск в районе Крынок.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 23 апреля 2024 года. Отмечается, что всего за сутки произошло 60 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В Купянском направлении враг 1 раз атаковал наши позиции в районе населенного пункта Берестово Харьковской области. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ивановка Донецкой области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 10 атак в районах населенных пунктов Грековка Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества на Луганщине. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области и Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 14 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новое, Спорное, Ивановское, Клещиевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 14 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Новобахмутовка, Бердичи, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра и в течение суток совершил при поддержке авиации 1 безрезультатную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Атаки россиян

Всего враг нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Удары ВСУ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 1 району сосредоточения личного состава, 1 средству ПВО и 1 другому важному объекту противника.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники за минувшие сутки боев на фронте ранили и ликвидировали 800 российских оккупантов. Также защитники лишили вражеской армии не менее 105 единиц вооружения и военной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!