Минус 800 оккупантов и 12 ББМ: Генштаб озвучил потери армии РФ за сутки

Силы обороны Украины за еще одни сутки боев на фронте ранили и ликвидировали 800 российских оккупантов. Также защитники лишили вражескую армию по меньшей мере 105 единиц вооружения и военной техники.

В общем с начала полномасштабной войны защитники "положили" на украинской земле 461 060 личного состава ВС РФ. Данные о потерях российских сил на 23 апреля озвучил Генеральный штаб ВСУ.

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