Работал HIMARS: защитники Украины уничтожили 'Гиацинт-С' на оккупированном юге. Видео

Воины Сил обороны уничтожили на оккупированной территории юга Украины вражескую 152-мм корпусную самоходную пушку 2С5 "Гиацинт-С". Поразить ее удалось из артиллерийской системы HIMARS.

Об этом сообщили в Силах специальных операций Вооруженных сил Украины. Также было опубликовано "взрывное" видео удара по вражескому вооружению.

В ССО рассказали, что операторы 73-го морского центра Сил спецопераций обнаружили "Гиацинт" во время разведывательных действий на юге.

Координаты цели были оперативно переданы ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны.

"Пушка противника успела сделать лишь несколько выстрелов. После она была полностью уничтожена огнем HIMARS", – говорится в сообщении ССО.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошлые сутки в Украине были обезврежены 730 российских оккупантов и 75 единиц их техники и вооружения. С начала масштабной войны потери РФ достигли 460 260 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!