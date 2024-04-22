ВСУ отминусовали 730 оккупантов и семь танков армии РФ за сутки – Генштаб

Защитники Украины в течение еще одних суток боев на фронте ликвидировать и ранили по меньшей мере 730 военнослужащих армии РФ. Также бойцы уничтожили 75 единиц военной техники и вооружения оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Там уточнили, что по состоянию на 22 апреля потери личного состава вражеского войска уже достигают 460 260 солдат и офицеров.

Кроме живой силы, накануне наши воины обезвредили 17 артиллерийских систем (всего 11 736), восемь боевых бронированных машин (13 904), семь танков (7236) и средство ПВО (768) захватчиков.

С неба защитники приземлили пять российских беспилотников оперативно-тактического уровня (в общем 9384) и две крылатые ракеты (2117).

В металлолом Силы обороны превратили 27 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всех 15 812) и восемь – специальной техники (1934) оккупационной армии.

В войне против Украины ВС РФ также потеряли 1046 РСЗО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров, подлодку.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю с 15 по 21 апреля воины ВСУ отминусовали пять вражеских объектов во временно оккупированных городах Украины. В частности, у врага стало меньше на один склад БК, а также на четыре командных пункта или штаба в пределах Бахмута, Бердянска, Джанкоя и Херсонского района.

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