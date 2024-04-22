ВСУ уничтожили пять объектов врага: результаты "бавовны" за неделю

Силы обороны Украины продолжают бить врага на фронте и на захваченных им украинских территориях. На протяжении недели (с 15 по 21 апреля) воины ВСУ "отминусовали" у российских захватчиков пять объектов в оккупированных городах.

О результатах "бавовны" сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами". Там отметили, что у врага стало меньше на один склад с боеприпасами, а также на четыре командных пункта или штаба.

Взрывы у россиян гремели в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также в оккупированным Крыму:

– Бахмут, Донетчина – минус КП;

– Джанкой, Крым – минус КП, попадание в базирование, минус БК;

– Бердянск, Запорожская область – попадание в базирование;

– Херсонский район – попадание в базирование.

Кроме того, в течении недели был поражен корабль в Севастополе, базирование в Белгородской области России, подстанции в Брянской и Калужской областях и объект топливно-энергетического комплекса в Смоленской области.

Также в Мордовии поражена радиолокационная станция "Контейнер", от границы – 600 км.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным британской разведки, украинские атаки по ВПК заставили Россию "балансировать". В частности, ей следует оценивать риски для таких объектов, чтобы сосредоточить свое внимание на линии фронта, где тактика украинских БПЛА и частота атак тоже продолжают создавать проблемы для оккупантов.

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