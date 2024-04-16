Россия вынуждена 'балансировать': разведка Британии оценила, может ли Кремль защитить военные заводы от украинских дронов

Украина начала регулярно атаковать объекты военно-промышленного комплекса на территории России. В свою очередь, оккупанты боятся, что такие атаки будут продолжаться, и пытаются найти выход из ситуации.

Для защиты от украинских дронов минобороны РФ пытается найти оптимальное решение. Об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

В ведомстве напомнили, что 2 апреля в Республике Татарстан (РФ) дроны атаковали объекты, связанные с производством дронов-камикадзе Shahed. В британской разведке обратили внимание на то, что объект расположен в более чем 1 тыс. км от российско-украинской границы.

Также особое внимание в разведке обратили на реакцию татарстанских чиновников. В частности, глава региона после атаки БПЛА пожаловался и заявил: "Никто не защитит нас, кроме нас самих".

Взрывы в Татарстане показали возможности украинских Вооруженных сил проникать вглубь России и уклоняться от ПВО оккупантов. При этом комментарии главы Татарстана демонстрируют опасения по поводу будущих атак.

В британском разведывательном ведомстве подчеркнули, что сейчас минобороны РФ изо всех сил пытается защитить объекты военно-промышленного комплекта. Вероятно, оккупанты вынуждены сбалансировать риски для таких объектов, чтобы также сосредоточить свое внимание на линии фронта, где тактика украинских БПЛА и частота атак продолжают создавать проблемы для российских захватчиков.

Напомним, утром 2 апреля в особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан (РФ) прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на атаку дронов. В свою очередь, чиновники подтвердили, что атака была совершена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Ранее сообщалось, что СБУ поразила РЛС дальнего действия в Брянской области, контролировавшую небо на 700 км вглубь Украины. Речь идет о модернизированном комплексе "Небо-У", который помогал выявлять украинские средства поражения и поддерживал запускающие КАБы российские бомбардировщики.