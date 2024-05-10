'У врага есть ресурсы для обострения': в ЦПД оценили, могут ли оккупанты захватить Харьков

Российские оккупанты имеют ресурсы для активизации в приграничной зоне на Харьковщине. Это не было секретом для Сил обороны, поэтому когда активизацию враг начал, украинские воины держат ситуацию под контролем.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. Он призвал украинцев не считаться с вражескими информационными вбросами и помнить: захватить Харьков РФ не способна.

"Враг имеет ресурсы для активизации действий в пограничье Харьковщины. Силы обороны контролируют ситуацию. Эти действия прогнозируемы. Ресурсы у врага есть для обострения в пограничье, о чем раньше говорили. Важно не путать это со способностью захватить Харьков, которой нет. Сейчас будет много вбросов по этой теме", – отметил Коваленко.

В настоящее время захватчики усилили обстрелы на северном направлении Харьковщины. Больше всего страдает город Волчанск. А вот о каких-то успехах захватчиков, о которых бредят z-паблики, речь не идет.

"Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу. Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении. органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности", – рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он также призвал гражданское население пограничных населенных пунктов находиться в укрытиях, потому что россиянам безразлично, по чему они наносят удары – по военным объектам или по безоружным людям.

Утром 10 мая доброволец 24 ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов ("Осман") написал об активизации врага на севере Харьковщины.

"Обстановка в направлении Волчанска сейчас очень напряженная. Ночью враг проводил мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались прощупать пограничную линию, получили п**ды. В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться", – отмечал "Осман".

Еще один военнослужащий, автор канала "Бахмутский демон", утверждает, что из Харьковщины его источники сообщают о том, что в направлении Волчанского захватчики понесли потери в пехоте. А в районе пограничного села Борисовка, кроме живой силы, оккупанты потеряли еще и технику.

Однако российские пропагандисты об этом не упоминают. В Telegram они тиражируют вымышленные "победы". И ведущие свои каналы военнослужащие вслед за ЦПД призывают украинцев не поддаваться на вражескую ИПСО.

Тем временем волонтер и блогер Сергей Стерненко заверил, что к активизации россиян и армия, и волонтеры готовились заранее.

"По дронам - заранее на это направление передали большое количество, также сформирован оперативный резерв, поэтому поставки будут быстрые и большие", – подчеркнул он, призвав украинцев донатить на новые дроны.

Напомним, ранее в Главном управлении разведки заявили, что не исключают, что Россия может готовить наступление на две области Украины. Впрочем, сил на захват, например, Харькова у врага явно не хватает. Поэтому речь идет скорее об "операции для входа и выхода", считают разведчики.