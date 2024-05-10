'Наши военные знали об этом': Зеленский подтвердил, что оккупанты начали контрнаступление на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российские оккупанты начали контрнаступление на Харьковщине. По словам главы государства, украинские военные знали о таких планах врага.

С соответствующим заявлением Зеленский выступил на совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой в Киеве, передает корреспондент OBOZ.UA. По его словам, захватчиков на Харьковском направлении встретили украинские боевые бригады и артиллерийский огонь.

"Россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией", – сказал он.

По словам Зеленского, военное командование было в курсе планов врага о новом наступлении и рассчитало силы для ответа на атаку.

"Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы на этом направлении, это факт. Но наши военные, военное командование рассчитывали силы для того, чтобы встретить огнем врага", – заявил президент.

Зеленский добавил, что сейчас на Харьковском направлении идет жестокий бой.

"Артиллерийским огнем, из того, что мне известно на восемь утра, остановили (российское наступление. – Ред.)" – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России утром 10 мая пытались прорвать украинскую оборону на границе в Харьковской области. Из Волчанска и соседних сел организована эвакуация гражданского населения.

По данным источников OBOZ.UA, активность врага фиксировалась в селах Стрелечья, Пыльная и Борисовка Харьковского района, а также Гатище Волчанского района.

В Минобороны информировали, что противник около пяти утра попытался прорвать линию обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на 13:00 пятницы Силы обороны Украины отбили атаки, продолжались бои разной интенсивности.

По словам журналиста Юрия Бутусова, противник создал плацдарм для дальнейших действий, но сил для быстрого развертывания масштабного наступления на Харьков нет.

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