Оккупанты в ближайшие дни используют плацдарм на севере Харьковщины для усиления наступления – ISW

Российские оккупационные войска в ближайшие дни, по всей вероятности, используют свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы усилить наступательные операции и продолжить начальную фазу наступательных усилий. Цель таких действий врага – отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться в радиус действия ствольной артиллерии к Харькову.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отметили, что опубликованные в сети кадры боевых действий в области свидетельствуют о том, что россияне вовлекли в начальные атаки относительно ограниченное количество живой силы и бронетехники.

Также отмечается, что оккупанты создают Северную группировку войск вдоль северной границы Украины с Брянской, Курской и Белгородской областями и, как сообщается, сосредоточили в этом районе от 35 000 до 50 000 человек.

"Российские и украинские источники не уточняют российские элементы, начавшие наступательные операции вдоль границы, но очень вероятно, что российские войска имеют резервы, готовые к активизации своих наступательных операций к северу от города Харькова в ближайшие дни", – говорится в аналитике.

Там заметили, что, судя по сообщениям украинских и западных СМИ, россияне пытаются создать 10-километровую буферную зону вдоль северной границы в Харьковской области. Она предположительно предназначена для вытеснения украинских сил из зоны действия трубной артиллерии российского материально-технического обеспечения в Белгородской области и подвести российские войска в радиус действия трубной артиллерии города Харькова.

"Российские силы сейчас находятся примерно в 30 километрах от окрестностей Харькова, и продвижение россиян на расстояние до 20 километров от города, вероятно, позволит российским силам вести обычный огонь косвенным наведением по Харькову из ствольной артиллерии", – считают аналитики.

По их оценкам, такие обстрелы в сочетании с ударами КАБами и ракетами, вероятно, должны создать условия для большего наступления на город Харьков позже.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Полицейский Алексей Харьковский сообщил, что Волчанск в Харьковской области находится под сильными обстрелами. Однако по состоянию на вечер 10 мая ситуация оставалась стабильной.

– Военный аналитик Дмитрий Снегирев сообщил, что оккупанты не имеют целью захватить Харьков, хотя пытаются обстрелами сделать его непригодным для проживания. Попытками наступать на севере Харьковщины россияне хотят отвлечь Силы обороны Украины от более сложных направлений Донецкой области и дестабилизировать ситуацию в государстве.

– Президент Зеленский оценил угрозу наступления врага на Харьковщине. Он отметил, что наши военные видят замысел оккупанта и понимают объем его сил. По словам ряда государства, Харьковские направления будут усилены дополнительно.