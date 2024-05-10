Цель армии РФ – не Харьков: военный аналитик объяснил замысел врага

Российские оккупационные войска не имеют целью захватить Харьков, в то же время пытаются максимально изувечить город обстрелами и сделать его непригодным для проживания. Попытками наступать на севере Харьковщины россияне хотят отвлечь Силы обороны Украины от более сложных направлений в Донецкой области и дестабилизировать обстановку в государстве.

Такое мнение в комментарии изданию "Телеграф" озвучил военный аналитик Дмитрий Снегирев. По его убеждению, основная задача войск – РФ растянуть оборону ВСУ по всей протяженности российско-украинской границы.

Для этого активизировались вражеские диверсионно-разведывательные группы и обстрелы – войско РФ имитирует военную активность.

Замысел врага состоит в том, чтобы не дать возможности передислокации резервов Вооруженных сил Украины на Донецкое, Покровское и Бахмутское направления.

"Это должно отвлечь внимание Генштаба и не дать возможности передислокации оперативных резервов на наиболее проблемные участки фронта: Донецкое направление, Покровское и Бахмутское. Это основная задача россиян. Используется так называемая тактика тысячи порезов, то есть нанесение одновременно ударов по нескольким направлениям", — считает Снегирев.

Эксперт отметил, что в приграничных районах государства-агрессора не создан военный контингент для вторжения, а все сообщения российских пропагандистов о продвижении вглубь Харьковщины не соответствуют действительности.

Снегирев считает, что россияне преследуют цель максимально изувечить Харьков, впрочем планов о захвате города они не строят.

"По сценариям: сейчас они пытаются превратить Харьков, без непосредственной осады, в город непригодный для проживания гражданского населения. Поэтому не случайно удары сосредоточены по объектам энергетической инфраструктуры", – добавил аналитик.

Напомним, что войска России утром 10 мая пытались прорвать украинскую оборону на границе в Харьковской области. Из Волчанска и соседних сел организована эвакуация гражданского населения. По данным источников OBOZ.UA, активность врага фиксировалась в селах Стрелечья, Пыльная и Борисовка Харьковского района, а также Гатище Волчанского района.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что критическая фаза на поле боя в Украине наступит в ближайшие два месяца, сейчас враг ищет наиболее выгодное направление для своего наступления. Сухопутные войска в это время готовят десять новых бригад для отпора.

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