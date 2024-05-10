Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца, – командующий Сухопутными войсками ВСУ
Критическая фаза на поле боя в Украине наступит в ближайшие два месяца, сейчас враг ищет наиболее выгодное направление для своего наступления. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в это время готовят десять новых бригад для отпора.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Economist. По его словам, пока помощь США только начала поступать на передовую, враг бросает туда все свое боеспособное оружие.
"Россия знает, если мы получим достаточно оружия в течение месяца-двух, ситуация может обернуться против них", – заявил Павлюк.
Генерал-лейтенант считает, что РФ и дальше будет сосредотачиваться на Луганщине и Донетчине.
По его словам, кафиры проверяют стабильность украинских линий на фронте , прежде чем выбрать "наиболее выгодное направление".
Сейчас одна из главных задач Павлюка – подготовка десяти новых бригад к враждебному наступлению, говорит он.
Основным препятствием, по словам командующего, является нехватка техники, а не личного состава.
Украине необходима артиллерия и бронетехника, а также средства ПВО.
Часть новых сил развернут для защиты Киева – враг до сих пор не оставил намерения захватить столицу.
"Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на востоке", – сказал Павлюк.
В то же время, он выразил уверенность в том, что войска РФ больше не могут совершать масштабные рейды на несколько фронтов.