Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца, – командующий Сухопутными войсками ВСУ

Критическая фаза на поле боя в Украине наступит в ближайшие два месяца, сейчас враг ищет наиболее выгодное направление для своего наступления. Сухопутные войска Вооруженных сил Украины в это время готовят десять новых бригад для отпора.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в интервью The Economist. По его словам, пока помощь США только начала поступать на передовую, враг бросает туда все свое боеспособное оружие.

"Россия знает, если мы получим достаточно оружия в течение месяца-двух, ситуация может обернуться против них", – заявил Павлюк.

Генерал-лейтенант считает, что РФ и дальше будет сосредотачиваться на Луганщине и Донетчине.

По его словам, кафиры проверяют стабильность украинских линий на фронте , прежде чем выбрать "наиболее выгодное направление".

Сейчас одна из главных задач Павлюка – подготовка десяти новых бригад к враждебному наступлению, говорит он.

Основным препятствием, по словам командующего, является нехватка техники, а не личного состава.

Украине необходима артиллерия и бронетехника, а также средства ПВО.

Часть новых сил развернут для защиты Киева – враг до сих пор не оставил намерения захватить столицу.

"Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы тяжело ни было на востоке", – сказал Павлюк.

В то же время, он выразил уверенность в том, что войска РФ больше не могут совершать масштабные рейды на несколько фронтов.