Продолжаются обстрелы, много попаданий в жилые дома: в патрульной полиции рассказали об обстановке в Волчанске

Волчанск в Харьковской области находится под сильными обстрелами. Однако по состоянию на вечер пятницы, 10 мая, ситуация в городе стабильная.

Об этом сообщил полицейский Алексей Харьковский. Он призвал не разгонять панику и заверил, что всем раненым в Волчанске оказывается помощь.

"Ситуация более-менее стабильная. Продолжаются обстрелы. Поприлетало по многим домам. Всем оказываем помощь. Везде, где можно, люди оставляют заявки и мы с коллегами пытаемся вывезти и эвакуировать людей в безопасные места", – рассказал Харьковский.

Правоохранитель отметил, что Волчанск – это Украина.

В свою очередь глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что из города эвакуируют людей из-за массированного обстрела.

"Сейчас мы эвакуируем население. Основная масса людей выезжает своим автотранспортом. Мы организуем вместе с гуманитарным центром вывоз людей, у которых нет возможности уехать самостоятельно. Вместе с полицией и волонтерами вывозим из Волчанска и ближайших населенных пунктов. Предоставляется жилье в Харькове и других регионах", – сказал чиновник.

Глава города рассказал, что такого обстрела в Волчанске "еще не слышали и не видели".

"Массовый обстрел всего города. С трех часов утра усилились обстрелы управляемыми авиабомбами, артиллерией, РСЗО. Очень опасно находиться в городе", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ с утра 10 мая пытаются прорвать украинскую оборону на границе в Харьковской области. Из Волчанска и соседних сел организована эвакуация гражданского населения. По данным источников OBOZ.UA, активность врага фиксировалась в селах Стрелеча, Пильная и Борисовка Харьковского района, а также Гатище Волчанского района.

Руководитель Харьковщины Олег Синегубов сообщил, что враг в течение суток усилил обстрелы на севере Харьковщины. Под огнем был Волчанск, по которому оккупанты били из РСЗО и артиллерии, атаковали и КАБами.

По словам журналиста Юрия Бутусова, противник создал плацдарм для дальнейших действий, но сил для быстрого развертывания масштабного наступления на Харьков нет.

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