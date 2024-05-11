В ISW оценили, способны ли войска РФ захватить Харьков в случае масштабного наступления на регион. Карта

В случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков, если они стремятся это сделать. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.

На такие шаги захватчики вряд ли пойдут, учитывая давнюю цель РФ – захватить остальную территорию Луганской и Донецкой областей. Таким прогнозом поделились аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Они отметили, что захват Харькова потребует от оккупантов длительных передвижений по открытой местности, которых они не совершали с начала полномасштабного вторжения. Кроме того, по оценкам ISW, некоторые элементы российской Северной группировки войск РФ могут быть не слишком боеспособными.

В частности, части 6-й общевойсковой армии не смогли добиться значительных тактических успехов, несмотря на неоднократные массовые пехотные и механизированные атаки в течение многомесячного наступления на Купянском направлении.

Кроме того, как отметили аналитики, российской Северной группировке войск, вероятно, также не хватает личного состава, необходимого для успешного проведения такой амбициозной операции, как захват Харькова. На это, по оценкам российского оппозиционного издания "Верстка", понадобилось бы не менее 300 тысяч дополнительных военнослужащих.

Однако, как сообщал 2 мая заместитель начальника ГУР МОУ Вадим Скибицкий, российские войска сосредоточили у международной границы всего около 35 000 военнослужащих и планируют увеличить их численность до 50-70 тысяч.

"Российские войска ранее продемонстрировали неспособность проводить широкомасштабные наступательные операции по нескольким направлениям одновременно, и российские военные, похоже, не создали "стратегического резерва" в таком масштабе, который был бы способен поддержать две или более широкомасштабных наступательных операций в ближайшем будущем", – считают аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в ISW считают, что в ближайшие дни оккупанты, вероятно, используют свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы усилить наступательные операции. Цель таких действий врага – отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться в пределах радиуса действия ствольной артиллерии к Харькову.

– Президент Зеленский заверил, что наши военные видят замысел оккупанта и понимают объем его сил. По его словам, Харьковские направления будут усилены дополнительно.