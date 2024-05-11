Линия обороны не была прорвана: какая ситуация на Харьковщине сейчас и на каких участках наступает враг. Карта

Российские оккупанты в Харьковской области заняли несколько сел, которые достаточно сложно удерживать из-за географии их расположения и особенностей местности. В то же время, линию обороны захватчики прорвать не смогли.

Бои в регионе значительно менее активны, чем накануне, 10 мая. Ситуацию удалось стабилизировать. Об этом сообщили бойцы подразделения "Острые Картузы" из состава НГУ.

В то же время, согласно карте сервиса DeepState, плацдарм боевых действий на Харьковщине расширился. Под контролем врага оказались села Стрелка, Пыльная, Гатище, Плетеневка.

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники отбили атаки вблизи населенных пунктов Стрелка, Красное, Мороховец, Олийниково, Лукьянцы, Огирево, Гатище, Плетеневка.

Напомним, спикер Украинской добровольческой армии "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук показал, как защитники 11 мая уничтожили вражескую колонну из 4-х БМП вместе с личным составом. Воины ликвидировали захватчиков во время наступления россиян в районе населенного пункта Пыльная.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW считают, что в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков, если они стремятся это сделать. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.

– Президент Зеленский заверил, что украинские военные видят замысел оккупанта и понимают объем его сил. Он сообщил о дополнительном усилении Харьковских направлений.