Работало подразделение 'Перун': защитники Украины уничтожили колонну российских БМП, которые шли в наступление на Харьковщине. Видео

Российские оккупационные войска продолжают свое наступление на Харьковщине, однако украинские Силы обороны сдерживают врага и наносят ему значительные потери. Так, в сети показали, как защитники 11 мая уничтожили вражескую колонну из 4-х БМП вместе с личным составом.

Соответствующие кадры опубликовал спикер Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук. На видео – боевая работа подразделения "Перун" 42-й отдельной механизированной бригады.

Защитники ликвидировали вражескую технику при наступлении россиян в районе населенного пункта Пильная.

Ранее сообщалось, что в случае масштабного наступления российским оккупационным войскам будет сложно захватить Харьков, если они стремятся это сделать. Для этого они вынуждены будут отойти от других критически важных участков фронта и передислоцировать значительное количество сил в район международной границы.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ближайшие дни, вероятно, используют свой тактический плацдарм на севере Харьковской области, чтобы усилить наступательные операции и продолжить начальную фазу наступательных усилий. Такие действия врага преследуют цель отбросить украинские силы от границы с Белгородской областью и продвинуться в пределах радиуса действия ствольной артиллерии в Харьков.