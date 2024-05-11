Спецподразделение 'Омега' уничтожает врага в Харьковской области вместе с бронетехникой: Клименко показал видео

В Харьковской области, где россияне накануне, 10 мая, пошли в наступление, украинские воины заставляют захватчиков дорого платить за эту попытку. Так, бойцы спецподразделения "Омега" Нацгвардии устроили "геноцид" вражеской технике вместе с экипажами, на разных направлениях нацгвардейцы и пограничники удерживают позиции и ведут ожесточенные бои с врагом.

Тем временем полицейские и спасатели ликвидируют последствия вражеских атак в населенных пунктах Харьковщины и помогают гражданским, нуждающимся в помощи и поддержке. О ситуации рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Он подчеркнул: сотрудники структур, входящих в сферу управления МВД, дают отпор российским захватчикам в Харьковской области и на передовой, и в тылу.

Так, нацгвардейцы активно "прореживают" вражеские резервы, брошенные в "наступление на Харьков". По словам Клименко, только воины спецподразделения "Омега" Национальной гвардии Украины уничтожили по меньшей мере 10 единиц бронетехники противника вместе с десантом, испепелили также автомобильную и специальную технику.

А пограничники вместе с другими воинами Украины отразили ряд атак на разных направлениях и продолжают вести оборонительные бои. В составе Сил безопасности и обороны военнослужащие ГПСУ и НГУ удерживают позиции и дают отпор захватчикам, отметил Клименко.

В опубликованном им видео видно поражение нескольких единиц техники. А голос воина за кадром призывает украинцев не верить российской пропагандистской лжи.

"Харьков держится. И не только держится, а еще и изрядно насыпает русне, которая пыталась атаковать вчера утром", – говорит защитник.

Пока россияне мечтают о том, как с Харьковщины массово бегут представители власти и силовых структур, подразделения МВД в приграничных громадах работают в усиленном режиме. Полицейские фиксируют преступления России и помогают людям выехать из-под обстрелов, спасатели – под российским огнем ликвидируют последствия атак.

"Полицейские продолжают нести службу в громадах, которые находятся под обстрелами. За сутки в Волчанске задокументировано более 30 военных преступлений. В настоящее время силами полиции эвакуировано более 300 человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются, команды работают в тяжелейших условиях. Спасатели работают на местах вражеских обстрелов", – отметил Клименко.

Поскольку россияне изо всех сил пытаются спровоцировать панику среди населения, в МВД вынуждены были опровергать кремлевскую ИПСО и показывать работу полицейских и спасателей на фото и видео.

"Враг пытается распространить панику среди населения, распространяет фейки. Доверяйте информации только из проверенных источников. Продолжаем защищать, помогать и спасать", – призвал Клименко.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.

Синегубов уверял, что вражеские атаки украинские воины отбивают и не отдали россиянам ни одного метра украинской земли. В то же время журналист Юрий Бутусов в тот же день заявил, что враг захватил четыре села в приграничных районах Харьковской области.

То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов и они подготовились к встрече врага.

Между тем жителей пограничной зоны призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города на Харьковщине эвакуируют людей.