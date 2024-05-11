ВСУ наказали оккупантов, которые хотели эвакуировать подбитые БМП в Харьковской области. Видео

Российские оккупационные войска, которые активизировались на Харьковском направлении, сталкиваются со значительным сопротивлением сил обороны. Наши защитники наносят врагу значительные потери.

Во время одной из атак ВСУ наказали оккупантов, которые хотели эвакуировать подбитые БМП на пограничные. Соответствующее видео было опубликовано аналитиками DeepState.

"Пилоты "Острых Картузов" не дали врагу оттащить пораженные БМП вблизи Пильной. Враг предпринял попытку эвакуировать боевые машины с помощью БРЭМ, однако там их подстерегали бойцы спецподразделения "Омега". Результат – на видео", – говорится в сообщении.

Однако, как сообщил представитель Операции объединенных сил "Хортица", в "серой зоне" продолжаются бои, враг использует пехоту и технику. По словам Волошина, принято и уже реализуется решение об усилении резервов бригад, активно противостоящих врагу на Харьковщине.

Напомним, 10 мая глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что еще с вечера предыдущего дня российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении, ДРГ пытались прорвать границу. Попытку прорыва с использованием техники подтвердили и в Министерстве обороны Украины.

Синегубов уверял, что вражеские атаки украинские воины отбивают и не отдали россиянам ни одного метра украинской земли. В то же время журналист Юрий Бутусов заявил, что враг захватил четыре села в приграничных районах Харьковской области.

То, что российские войска начали наступление на Харьковщине, наконец подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский, он добавил, что эти намерения не были тайной для украинских воинов и они подготовились к встрече врага.

Между тем жители пограничной службы призывают быть максимально осмотрительными, находиться в укрытиях. Источники OBOZ.UA отмечают, что из Волчанска и окрестностей города в Харьковской области эвакуируют людей.