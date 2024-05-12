Зачем РФ хочет оккупировать Волчанск: аналитики назвали основную цель

Российские войска, начавшие наступательную операцию в Харьковской области, сейчас концентрируют усилия на попытках быстро изолировать пространство боевых действий на левобережье Северского Донца. Также для захватчиков одной из ключевых целей является захват Волчанска: тем самым они рассчитывают создать угрозу украинским силам на Купянском направлении.

Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW). Они также констатировали, что захват Волчанска не помог бы дальнейшему продвижению россиян в направлении Харькова.

Анализируя действия оккупационных войск после начала наступательной операции на Харьковщине, аналитики пришли к выводу, что россияне преследуют, вероятно, цель быстро изолировать пространство боевых действий к востоку от реки Северский Донец. Также они стремятся захватить Волчанск. Это направление продвижения российское командование может считать угрожающим украинским силам на Купянском направлении.

Именно с целью изоляции россияне разрушили мост через дамбу Северского Донца в Старом Салтове (юго-западнее Волчанска), а также нанесли удар по мосту через реку Вовча, соединяющую Тихое и Волчанские Хутора (оба западнее Волчанска). Это подтверждается геолоцированными кадрами от 11 мая.

Таким образом, считают в ISW, оккупанты рассчитывают изолировать украинские силы на разных берегах обеих рек и помешать им прийти на помощь защитникам Волчанска.

О том, что россияне будут сосредоточивать усилия именно на захвате Волчанска вместо обхода города или расширения фронта дальше на восток вдоль российско-украинской границы, свидетельствует и то, что РФ пытается уничтожить украинские наземные линии связи на юго-запад и восток от этого населенного пункта.

Аналитики также не исключают, что наступательные действия под Волчанском россияне рассчитывают использовать для давления на оперативный тыл украинских сил, обороняющихся от атак РФ на Купянском направлении, и оттянуть украинские подразделения, держащие оборону в районе Купянска.

При этом даже создав плацдарм в Волчанске, к захвату Харькова россияне никак не приблизятся: это их продвижению не поможет. Впрочем, они вполне могут считать, что с Волчанска могли бы начать наступление в направлении Великого Бурлука.

В ISW резюмировали, что продвижение России дальше к югу от Волчанска потребует долгих переездов по открытой местности. А за последние полтора года полномасштабной войны в Украине российская армия продемонстрировала свою несостоятельность воевать в таких условиях.

Напомним, ранее в ISW назвали, на что рассчитывает Путин наступлением на Харьковщину. Аналитики считают, что диктатор оценивает риски, перспективы и сроки наступательных операций на севере Харьковской области, основываясь на ограниченных возможностях ВСУ. Он и военное командование РФ считают, что за неимением ресурсов Украина "не может и не сможет" освободить территорию, захваченную российскими войсками.

Эти расчеты по угрозе завоеваний, вероятно, и формируют общий оперативный подход России к захвату территорий в Украине.