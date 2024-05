Оценивает риски, перспективы и сроки: в ISW назвали, на что рассчитывает Путин наступлением на Харьковщину и что изменит ситуацию

Глава РФ Владимир Путин и военное командование страны-агрессора оценивают риски, перспективы и сроки наступательных операций на севере Харьковской области, опираясь на ограниченные возможности ВСУ. Они исходят из предположения, что из-за нехватки ресурсов Украина "не может и не сможет" освободить территорию, захваченную российскими войсками.

Эти расчеты относительно угрозы завоеваний, вероятно, и формируют общий оперативный подход России к захвату территорий в Украине. На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW), подчеркивая, что ситуация с инициативой на фронте все же может вскоре измениться.

Они обратили внимание на ежегодную оценку угроз от Управления директора национальной разведки США (ODNI) за 2024 год. По ее данным, российский диктатор "вероятно считает", что его оккупационные силы "свели на нет" усилия Украины по возвращению значительной территории и что поддержка страны со стороны США и Запада "ограничена".

Аналитики подчеркивают, что планируемые сроки проведения Россией наступательных операций на севере Харьковской области остаются неясными, но ВС РФ могут планировать свои атаки на севере и северо-востоке региона для достижения своих оперативных целей намного позже лета 2024 года.

"Российское военное командование может предположить, что их силы смогут навсегда удерживать любые ограниченные успехи, которых они достигают на севере Харьковщны и в других областях, поскольку считают, что Силы обороны Украины не смогут начать успешные контрнаступательные усилия в любой момент в будущем", – оценили в ISW цель агрессора.

Там напомнили, что в последние месяцы армия РФ провела ряд тактически значимых наступлений в Донецкой области, особенно вблизи Авдеевки, при этом ВСУ "даже на мгновение не оттеснили оккупационные силы". Эксперты предполагают, что такие недавние неоспоримые успехи оккупантов могут способствовать расчетам Путина и российского военного командования.

Так, лидер Кремля может полагать, что российские войска смогут и дальше продолжать совершать беспрепятственные наступления по всей линии фронта в течение следующих месяцев или даже лет и в конечном итоге "заставить Украину поддаться полному российскому подчинению". Однако в ISW отмечают, что западная военная помощь все же поспособствует контрнаступательным действиям ВСУ.

"Ограниченность украинских ресурсов из-за задержек с помощью не позволила Силам обороны начать значительные контратаки против российских наступательных операций, но прибытие помощи США на фронт в больших масштабах позволит украинским силам возобновить контратаки, которые ставят под угрозу способность армии РФ осуществлять удерживать тактические достижения", – констатировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, во время наступления на Харьковщине российские оккупанты заняли несколько сел, которые достаточно сложно содержать из-за географии их расположения и особенностей местности. В то же время украинские воины подчеркнули, что линию обороны захватчики прорвать не смогли.

