Идут тяжелые бои: где удалось продвинуться оккупационным войскам. Карты ISW

Оккупационные войска РФ недавно добились успехов на севере Харьковской области и частично на линии фронта Купянск – Сватово – Кременная. Также захватчики прошли в сторону Часового Яра, продвинулись вперед от захваченных Авдеевки и Донецка.

Такие же продвижения у россиян есть в западной части Запорожской области и на левобережье Херсонщины. Повсюду идут тяжелые позиционные бои, рассказал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке за 11 мая.

Север Харьковщины

Российские войска, судя по всему, пытаются быстро изолировать боевое пространство к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск – направление их наступления, которое, по мнению врага, может угрожать ВСУ, обороняющимся на Купянском направлении.

Отмечается, что недавним ударом ВС РФ поразили мост Северско-Донецкой плотины в поселке Старый Салтов (к юго-западу от Волчанска). Также враг ударил по мосту через реку Волчья, соединяющему Тихое и Волчанские Хутора.

По мнению экспертов, оккупанты разрушили мосты, пытаясь изолировать украинские силы, действующие по обе стороны водного объекта, чтобы помешать им поддерживать те подразделения, которые защищают границу от российских атак возле Волчанска.

"Это указывает на то, что российские силы, скорее всего, сосредоточатся на захвате Волчанска вместо того, чтобы пытаться обойти населенный пункт или расширить фронт дальше на восток вдоль международной границы между Россией и Украиной", – считают в ISW.

Там отметили, что российский плацдарм в Волчанске мало что даст для поддержки усилий РФ по продвижению к Харькову, хотя оккупанты могут предположить, что это позволит им наступать в сторону Великого Бурлука – населенного пункта в тылу ВСУ на Купянском направлении. В любом случае продвижение дальше к югу от Волчанска потребует от агрессора длительных переездов по открытой местности, чего российские войска не делали за последние полтора года боевых действий в Украине, даже в период острой нехватки ресурсов у Сил обороны

Купянско-Кременское направление

Отмечается, что ВС РФ совершили подтвержденное наступление вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. В частности, прошли к западу от Коломыйчихи (к западу от Сватово).

Российский блогер также хвастался продвижением оккупантов на 1 км вглубь в сторону Песчанного (к юго-востоку от Купянска), но ISW не увидел этому визуального подтверждения.

Бои продолжаются северо-восточнее Купянска в районе Синьковки и Ольшаны; к северо-западу от Сватово – возле Ивановки, Стельмаховки и Берестово; юго-западнее Сватово в районе Новоегоровки и Макеевки; северо-западнее Кременной вблизи Невского и западнее – возле Тернов и Торского; к юго-западу от Кременной вблизи Серебрянского лесничества и южнее – возле Белогоровки.

Район Часового Яра

По данным аналитиков, ВС РФ продвинулись к северу от микрорайона Канал (самая восточная окраина Часового Яра) и к югу от города вблизи трассы Бахмут – Константиновка.

Бои продолжались к северо-востоку от Часова Яра возле Григоровки и Богдановки, в районе микрорайонов Новый и Канал на востоке города, а также возле Ивановского и Андреевки на Бахмутском направлении.

Авдеевское направление

Оккупанты продвинулись в центральной части Нетайлово (к юго-западу от Авдеевки) и к югу от населенного пункта. Российские пропагандисты утверждали, якобы ВС РФ прошли к западу от Нетайлово и к югу от Первомайского на территории шириной до 1,5 км и глубиной 750 м, однако ISW не обнаружил визуальных подтверждений этим заявлениям.

Ныне бои также продолжаются к северо-западу от Авдеевки в районе Калиново, Новоалександровки, Евгеновки, Новопокровского, Очеретино, Семеновки, Новоселовки Первой и Сокола; к западу от Авдеевки возле Уманского и Нетайлово.

Кроме того, войска РФ продвинулись к западу от Донецка – в южной части Красногоровки. Бои также продолжались к западу от захваченного облцентра в районе Георгиевки и к югу – возле Победы, Константиновки, Новомихайловки, Парасковьевки, Солодкого, Водяного.

Район Работино

На Запорожье российские войска незначительно продвинулись к юго-западу от Новопокровки (к северо-востоку от Работино). Неуказанные части воздушно-десантных войск РФ якобы также захватили две неустановленные позиции к северо-западу от Вербового. Оккупанты продолжают атаки в районе самого Работино.

Левобережье Херсонщины

Также незначительно оккупанты продвинулись в пределах села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области. В ISW не подтвердили заявления пропагандистов об "успехах" подразделений 61-й бригады российских морпехов, которые якобы отбили остров Нестрига к юго-западу от Херсона.

Представитель ОК "Юг" Дмитрий Плетенчук 10 мая сообщал, что российские войска периодически пытаются высадиться на острове, но Силы обороны продолжают отбивать врага.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады удалось стабилизировать ситуацию в районе села Терны Донецкой области (Лиманское направление). Защитники нанесли большие потери личному составу ВС РФ и заставили врага отступить.

